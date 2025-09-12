The Swiss voice in the world since 1935

Warner Bros. sube más de un 30% en Wall Street tras la noticia de una posible compra por Paramount

El grupo de medios Warner Bros. Discovery se disparó en la Bolsa de Nueva York este jueves luego de que varios medios de prensa informaran que su competidor, Paramount Skydance, podría comprarlo. 

Según el Wall Street Journal, Paramount Skydance, respaldada por el multimillonario Larry Ellison, estaría lista para presentar una oferta para adquirir la mayoría de las acciones de Warner Bros.  

En consecuencia, hacia las 18H00 GMT la acción del gigante del entretenimiento se dispararon un 31,74%, hasta alcanzar los 16,52 dólares. Paramount subió un 8,41 %, hasta los 16,38 dólares. 

