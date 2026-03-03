Warner prepara la primera película de la exitosa ‘Juego de tronos’, según Page Six

Los Ángeles (EE.UU.), 3 mar (EFE).- Warner Bros. está preparando la primera película sobre la exitosa saga ‘Juego de Tronos’, que estará dirigida por Beau Willimon, guionista de ‘Andor’, según informó este martes Page Six.

El proyecto, todavía en fase de desarrollo, contará la historia de la conquista del rey Aegon I Targaryen, que también se encuentra en fase inicial en formato serie en la plataforma HBO.

Sin embargo, la revista señaló que no está claro si finalmente el proyecto saldrá adelante tras la reciente adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.

De aprobarse la fusión de ambas empresas, la película podría quedar en el olvido, aunque la probabilidad es baja, puesto que la saga de ‘Juego de tronos’ supone una de las joyas audiovisuales más queridas de la plataforma HBO.

Tras seis temporadas de la obra escrita por George R. R. Martin, la plataforma de contenidos en línea comenzó a desarrollar ‘La casa del dragón’, la secuela que explica la historia de la familia Targaryen, 200 años antes de que los eventos que tuvieron lugar en ‘Juego de tronos’. EFE

