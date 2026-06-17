Warsh dice que la Fed creará grupos de trabajo en áreas concretas, incluyendo empleo e IA

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Washington, 17 jun (EFE).- El nuevo presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Kevin Warsh, anunció este miércoles en una rueda de prensa la creación de cinco grupos de trabajo independientes en la entidad para analizar sendas áreas concretas, incluyendo una que versará sobre productividad y empleo y el impacto que la inteligencia artificial (IA) está teniendo en ambas.

Entre las otras cinco áreas se cuenta también una destinada a comunicación de políticas de la entidad, algo que Warsh quiere cambiar tras explicar hoy mismo que se han modificado los formatos de los comunicados que se publican al término de las reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que se reúne ocho veces al año durante dos días para decidir la política monetaria de EE.UU.

En ese sentido, el presidente de la Fed explicó que entre los cambios más importantes está la eliminación del apartado conocido como «orientación futura», que daba a los mercados una ligera idea de lo que los miembros del organismo tienen en mente a corto plazo.

«Considero que los mercados financieros funcionan de manera menos eficiente cuando se plantean la pregunta de ‘¿cómo reaccionará la Reserva Federal ante esta nueva información?'», explicó el economista.

«Por el contrario, cuanta más atención prestan a lo que sucede en la economía real, evaluando qué datos son positivos y cuáles no tanto, mejor pueden valorar lo que consideran más probable, así como los riesgos de cola», añadió Warsh.

El presidente del organismo también mostró su inclinación por eliminar el informe de proyecciones trimestrales del banco central y, como muestra de ese deseo, fue el único de los 19 participantes en la reunión del FOMC, que concluyó hoy, que no aportó datos para el reporte.

La reunión ha sido la primera liderada por Warsh como nuevo máximo responsable de la Reserva Federal y se ha saldado sin cambios en los tipos de interés ante los altos niveles de inflación (4,2 % interanual en EE.UU. en mayo) y pese al gran interés del presidente estadounidense, Donald Trump, por un enfoque más flexibilizador en el terreno monetario.

Las otras tres áreas para las que se van a crear grupos de trabajo en la Fed son el balance de la entidad (que examinará beneficios y riesgos del régimen de reservas), fuentes de datos (que estudiará nuevas fuentes y metodologías de análisis) y los marcos de inflación (que analizará factores determinantes para los precios).

En concreto, el grupo de trabajo sobre productividad y empleo, «analizará el ritmo, el alcance y el impacto económico de las nuevas tecnologías de propósito general, incluida la inteligencia artificial», detalló Warsh.

En lo que se refiere al uso de datos, Warsh subrayó que «la mayor parte de los datos que utilizan los banqueros centrales y otros funcionarios gubernamentales en Estados Unidos provienen de métodos de encuesta desfasados» y consideró que la Fed está planteando preguntas «que podrían haber sido muy pertinentes hace una generación, pero que lo son menos hoy en día».

«Mantengo una actitud muy abierta respecto a la gran cantidad de nuevas fuentes de datos, provenientes tanto del sector privado como de reformas en el sector público, y a las nuevas técnicas analíticas, que son mucho más sofisticadas que el simple planteamiento de si algo pertenece es subyacente o no subyacente», concluyó. EFE

asb/ajs