Warsh se compromete a promover estabilidad de precios y máximo empleo con «independencia»

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Washington, 22 may (EFE).- El presidente de la Reserva Federal (FED), Kevin Warsh, aseguró este viernes tras jurar el cargo en la Casa Blanca que su mandato en la FED es «promover la estabilidad de precios y el máximo empleo» con «independencia».

«Cuando perseguimos estos objetivos -dijo- la inflación puede ser menor, el crecimiento más sólido, el salario real disponible más elevado y Estados Unidos puede ser más próspero; y, algo no menos importante, se fortalece la posición de Estados Unidos en el mundo». EFE

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