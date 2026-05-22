Warsh se compromete a promover estabilidad de precios y máximo empleo con «independencia»

3 minutos

Washington, 22 may (EFE).- El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, aseguró este viernes tras jurar el cargo en la Casa Blanca que su mandato será para «promover la estabilidad de precios y el máximo empleo» con «independencia».

«Cuando perseguimos estos objetivos -dijo- la inflación puede ser menor, el crecimiento más sólido, el salario real disponible más elevado y Estados Unidos puede ser más próspero; y, algo no menos importante, se fortalece la posición de Estados Unidos en el mundo».

Warsh, que destacó al principio de su intervención el honor que supone para él asumir el cargo, reconoció la complejidad de su tarea.

«Si bien no soy ingenuo respecto a los desafíos que enfrentamos, creo, señor presidente, que estos años pueden traer una prosperidad inigualable que elevará el nivel de vida de los estadounidenses de todos los ámbitos; y la Reserva Federal tiene algo que ver con ello», declaró.

En su primer discurso como presidente de la Fed recordó su paso anterior por una institución a la que dijo apreciar «profundamente».

«Fue hace casi una generación —en otra época de gran trascendencia— cuando trabajé junto a un grupo de servidores públicos excepcionales en la Reserva Federal, tanto aquí en Washington como en los Bancos de la Reserva», añadió.

«Mi objetivo ahora es crear un entorno en el que las personas más talentosas puedan realizar la mejor labor de sus vidas y afrontar cada desafío con un espíritu de propósito común y devoción al interés nacional; en una palabra: con excelencia», aseguró.

Warsh, que tiene como reto mantener la independencia de la Fed respecto a los intereses o las directrices de la Casa Blanca, tuvo palabras para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al alabar su «energía y propósito» en el ejercicio de su cargo.

También se refirió en su intervención al juez Clarence Thomas, que le tomó juramento, y a quien describió como «un pensador brillante e independiente; un hombre profundamente dedicado a nuestra Constitución y —no menos importante— una presencia alegre y cordial en nuestro Tribunal Supremo».

Warsh recordó al expresidente Ronald Reagan quien, durante la toma de posesión de Alan Greenspan, en este mismo lugar en 1987, calificó la presidencia de la Reserva Federal como «un gran papel en la vida estadounidense».

Por otra parte, durante la ceremonia, Trump elogió las credenciales de Warsh y aseguró que tendrá todo el respaldo de su Administración, aunque insistió en que quiere que su labor sea «completamente independiente».

También adelantó que Warsh «ha manifestado que impulsará reformas y modernizaciones sumamente necesarias» en el banco central «transformando los métodos obsoletos de recopilación de datos, reduciendo la dependencia de modelos imprecisos y poniendo fin a la práctica de la Fed de emitir las llamadas orientaciones prospectivas».

«Posee el temperamento y las dotes de liderazgo necesarios para fomentar la colaboración entre todos los miembros de la Junta; y sé que acogerá con agrado un debate vigoroso en el cumplimiento de su misión de mantener la estabilidad de precios y un alto nivel de empleo», dijo el mandatario. EFE

acd-ygg/lfp/rod

(foto) (vídeo)