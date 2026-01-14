Washington acoge a enviados del Gobierno y la oposición de Venezuela al mismo tiempo

Washington, 14 ene (EFE).- En una muestra de la nueva realpolitik de Donald Trump, este jueves coincidirán en Washington representantes del nuevo Gobierno venezolano de Delcy Rodríguez y de la oposición, representada por la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que visitará la Casa Blanca por primera vez, según indicaron a EFE diversas fuentes de ambos países.

Machado, a quien Trump ha mantenido al margen del proceso de transición desde de la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro hace 11 días, se reunirá mañana en persona con el presidente estadounidense y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Durante su visita, Machado estará acompañada de un nutrido grupo de colaboradores aglutinados en el Comando Con Venezuela y que tienen como cara más visible al exalcalde de El Hatillo David Smolansky, bien conectados con el entorno de Rubio y con congresistas republicanos de Florida como María Elvira Salazar y Carlos Giménez.

Además, esta semana ha coincidido en Washington el exalcalde del Chacao y fundador del opositor Voluntad Popular, Leopoldo López, mientras que Juan Guaidó, reconocido entre 2019 y 2023 por una parte de la comunidad internacional como presidente interino de Venezuela, ha concedido numerosas entrevistas a medios estadounidenses desde Florida, donde ahora reside.

Discretamente, mientras la oposición relanza sus esfuerzos para remendar los lazos con la Administración Trump (Edmundo González, considerado por EE.UU. ganador de las elecciones de 2024, fue invitado a la investidura de Trump), un equipo cercano a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está trabajando para reabrir canales diplomáticos estos mismos días.

Según fuentes consultadas por EFE, el exembajador de Venezuela en el Reino Unido Félix Plasencia está ya en Washington para trabajar en las nuevas relaciones entre Washington y Caracas que este miércoles culminaron con una llamada entre Rodríguez y Trump, que se desarrollo en un tono positivo y productivo, de acuerdo con fuentes diplomáticas.

«Es una persona fantástica», aseguró Trump desde el Despacho Oval, mientras que Rodríguez destacó que la conversación fue «larga» y basada en el «respeto mutuo».

Plasencia es un colaborador cercano de Rodríguez con el cometido de enmendar unas relaciones rotas con Washington desde 2019, cuando las respectivas embajadas echaron el cierre.

Las delegaciones diplomáticas en Caracas y Washington están trabajando en la reapertura de las delegaciones y en normalizar los canales diplomáticos con una agenda de trabajo que Trump ha incidido que tiene que estar protagonizada por los acuerdos petroleros y de inversión.

Según fuentes consultadas por el diario The New York Times, en los meses previos a la operación que depuso a Maduro, Trump y su equipo determinaron a través de varios contactos indirectos que Rodríguez era la persona mejor posicionada para liderar una transición en Venezuela y para articular la reconstrucción del sector petrolero.

Trump llegó a decir que Machado no tenía el «respeto» y el apoyo interno necesario para liderar el país y miembros del equipo de seguridad nacional y un informe de la CIA consideraron que apoyar a Machado podría desestabilizar el país, al tiempo que consideraron que la líder opositora estaba aportando información poco fiable y era demasiado dogmática. EFE

