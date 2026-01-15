Washington dice que dará a conocer a los integrantes la Junta de Paz de Gaza esta semana

2 minutos

Washington, 14 ene (EFE).- Los nombres de los integrantes de la Junta de Paz de Gaza, órgano que supervisará al Gobierno de tecnócratas que se va a instaurar en la Franja, probablemente se den a conocer durante las «próximas 48 horas» dijeron funcionarios estadounidenses este miércoles, día en que Washington ha anunciado también el arranque de la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump.

«Hoy se enviaron invitaciones para la Junta de Paz a muchos países. La respuesta ha sido abrumadora. La gente realmente quiere participar», explicó un funcionario, que añadió que Trump ha «seleccionado personalmente a los que le gustaría que fueran parte de la misma» y que los elegidos se harán públicos seguramente en los próximos dos días.

Los representantes del Gobierno Trump también explicaron que se darán a conocer más detalles sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza y donde tiene previsto intervenir el presidente estadounidense.

También afirmaron que dentro de unas dos semanas se publicará más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF por sus siglas en inglés), el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipular el plan de paz de Trump.

El enviado especial de Trump para Gaza y Ucrania, Steve Witkoff, anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz, que contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un gobierno de tecnócratas, bautizado como Comité Nacional para la Administración de Gaza, sin presencia de Hamás.

El mencionado comité estará supervisado por la Junta de Paz que presidirá el propio Donald Trump.

«EE.UU. espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluido el retorno inmediato del último rehén fallecido. De no hacerlo, las consecuencias serán graves», advirtió a su vez Witkoff en redes sociales a cuenta del cuerpo del policía israelí Ran Gvili, el último de los 28 prisioneros fallecidos tres ser capturados por Hamás cuyos restos están por entregarse.

Los funcionarios estadounidenses aseguraron que la entrega del cadáver de Gvili sigue siendo indispensable para el avance del plan y subrayaron así mismo la dificultad de verificar un desarme efectivo del grupo islamista.

«Mantendremos conversaciones con Hamás sobre la siguiente fase, que es la desmilitarización», aseguraron. EFE

