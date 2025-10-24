Washington dice que una reunión Trump-Kim Jong-un «no está prevista» la semana próxima

Washington, 24 oct (EFE).- Un encuentro entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, «no está previsto» durante el transcurso de la visita del magnate neoyorquino a Corea del Sur la semana próxima, según indicaron este viernes autoridades estadounidenses.

«El presidente, por supuesto, ha expresado su disposición de reunirse con Kim Jong-un en el futuro. No está previsto en este viaje», explicó hoy un funcionario del Gobierno estadounidense.

El Gobierno surcoreano ha intentado impulsar un encuentro entre Trump y Kim durante la visita de dos días que el republicano realizará al país, el martes y miércoles próximo, en el marco de su gira por Asia Oriental que arranca hoy mismo.

Fuentes de la propia Casa Blanca habían indicado a su vez que estarían interesadas en un encuentro con Kim, pero los contactos entre Washington y Pionyang han sido inexistentes, al igual que no ha existido comunicación directa entre las dos Coreas, ya que el régimen del norte ha apostado desde 2024 por romper todos los lazos con el vecino en el marco de su intenso acercamiento a Rusia.

Trump, que ha insistido en su interés en mantener una cumbre con Kim en algún momento de su segundo mandato, se reunió con el mariscal norcoreano en 2018 en Singapur, y en dos ocasiones en 2019, la primera en Hanói y la segunda en la zona desmilitarizada que divide la península coreana.

Washington decidió entonces no aceptar las condiciones para desnuclearizarse que le presentó entonces Pionyang y desde entonces el hermético país asiático ha reforzado su programa atómico y de misiles y en 2023 enmendó su Constitución para declararse como un estado nuclear en 2023. EFE

