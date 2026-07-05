Washington se ilumina con histórico show de fuegos artificiales por los 250 años de EE.UU.

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Washington, 5 jul (EFE).- Los festejos por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos llegaron a su clímax en la madrugada de este domingo con un gran espectáculo de fuegos artificiales en Washington, el mayor de su tipo en la historia de la capital, en medio de advertencias por la calidad del aire durante una sofocante ola de calor.

La celebración incluye unos 850.000 proyectiles pirotécnicos disparados desde 10 puntos cercanos: el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, ocho barcazas en el río Potomac y el parque West Potomac, en un gran despliegue de unos 40 minutos, el doble de lo habitual, de acuerdo con los organizadores.

La Administración del presidente, Donald Trump, quiere transformar este «hito único» en un récord mundial, según medios.

«No es simplemente otro Día de la Independencia. Es el 250 aniversario de Estados Unidos. Y la historia solo ocurre una vez», dijo en un comunicado Danielle Álvarez, asesora de Freedom 250, una entidad creada por la Casa Blanca para programar actos alternativos a los eventos planeados por la organización no partidista America250.

El espectáculo comenzó más tarde de lo habitual, en torno a la medianoche del domingo, casi dos horas después de lo previsto.

El show tuvo lugar después de un discurso celebratorio del presidente, Donald Trump, en la Explanada, y varias demostraciones y sobrevuelos de aviones militares, en unos festejos deslucidos por la ola de calor que sofoca al 70 % del país.

Trump aseguró a la audiencia en el famoso parque que se quedaría a observar los «maravillosos» fuegos, una tradición de este festivo, entre los más importantes de la nación.

Grandes eventos como los tradicionales desfiles en la capital y Filadelfia, donde se firmó la Declaración de Independencia en 1776, fueron cancelados por las alertas de temperaturas extremas, que en Washington registraron récords de 39 grados centígrados con una sensación térmica aún mayor debido a la humedad.

En medio de estas alertas, se prevé que el humo y las partículas provoquen niveles peligrosos de contaminación en los alrededores del emblemático espacio y condiciones «muy insalubres» en el centro de Washington, según documentos internos del Servicio de Parques Nacionales revisados ​​por The Washington Post.

Los textos advierten que las personas podrían experimentar «síntomas de irritación» y deberían limitar su exposición a la contaminación hasta unas seis horas después del espectáculo. EFE

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