Washington y Ankara dialogan sobre pasos para mantener la tregua en Gaza

Ankara, 16 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, a quien subrayó la importancia de garantizar la continuidad del alto en fuego en la Franja de Gaza, informó la televisión NTV.

Según esa fuente, la conversación se enmarca en un intento de reforzar la cooperación entre los países garantes del acuerdo que entró en vigor el pasado viernes con un alto el fuego y cuyos líderes firmaron firmaron el lunes un ‘Memorando de Intenciones’ en la localidad egipcia de Sharm el Sheikh y que, además de Turquía y Estados Unidos, son Catar y Egipto.

Por su parte, la emisora ​​pública TRT afirma que Fidan y Rubio hablaron de eventuales «pasos» que podrían darse para mantener la tregua y asegurar un suministro ininterrumpido de ayuda humanitaria a la población gazatí.

También abordaron otros asuntos geopolíticos, como la situación en Siria, el programa nuclear iraní y la invasión rusa de Ucrania. EFE

