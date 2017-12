Este contenido fue publicado el 15 de mayo de 2017 11:00 15 de mayo de 2017 - 11:00

A post shared by SWI swissinfo.ch (@swissinfo.ch) on Apr 13, 2017 at 2:22am PDT

Nueva York, París… Anja Glover tiene 24 años y se pasa la vida en grandes ciudades importantes internacionales. Para ello tiene sus razones, dado que esta joven suiza estudia Sociología Urbana, además de trabajar como periodista. De París le gusta sobre todo la alegría de vivir que a veces le falta un poco en Suiza.

swissinfo.ch: ¿Por qué se marchó usted de Suiza? ¿Piensa volver algún día a Suiza?

Anja Glover: Una vez leí que no solo a las plantas hay que cambiarles de tiesto de vez en cuando, sino también a las personas. Tras unos meses en Nueva YorkEnlace externo para mí estaba claro que quiero pasar parte de mi vida en el extranjero, por la sencilla razón de que aquí, lejos de todo a lo que estoy acostumbrada, aprendo cada día algo y tardo más tiempo en desarrollar una rutina.

ParísEnlace externo supuso para mí una oportunidad extraordinaria, porque como futura socióloga urbana me interesan las ciudades multiculturales y había aprendido francés durante años. Además, esta ciudad está a sólo tres horas de mi casa.

Pero la razón principal es que hace un par de años me enamoré de la „ciudad de las luces“ y su gente. En el otoño de 2015 ya pasé medio año en París, y después de las Navidades de 2016 regresé.

Seguro que volveré regularmente a Suiza, pero hasta ahora no me puedo plantear en absoluto una vida sedentaria. Creo que el riesgo de caer en la rutina cotidiana siempre es algo mayor en Suiza que en otros sitios, y eso es lo que quiero evitar. Me gusta tener varios hogares.

swissinfo.ch: ¿En qué trabaja? ¿Cómo encontró ese trabajo y qué tal le va?

A.G.: Trabajo como periodista independiente y redactora, y paralelamente hago un máster en Sociología Urbana. Encontré este trabajo porque empecé cuando era relativamente joven a redactar informes deportivos. Desde entonces escribo para varias revistas y empresas suizas.

Me va muy bien. Tengo la suerte de poder escribir sobre temas que me interesan, y eso me encanta. Estoy muy agradecida a todos los que me proporcionan estos trabajos, que me permiten llevar una vida tan libre.

swissinfo.ch: Actualmente vive en París. ¿Cómo es la vida, la cocina allí?

A.G.: Ahora vivo en un barrio del este de París. La vida aquí es ajetreada, interesante, variada e instructiva. Se baila mucho, la cocina es buena y sobre todo hay una gran diversidad culinaria.

swissinfo.ch: ¿Qué es más atractivo en Francia que en Suiza?

A.G.: Claramente la vida nocturna, la mezcla de culturas, los precios, el mundillo del baile, muy a menudo la actitud ante la vida: No se trata tanto de tener algo sino de disfrutar la vida. Posiblemente también por la sencilla razón de que aquí la mayoría de la gente tiene mucho menos que un suizo medio. Muchas veces, la riqueza y las propiedades agobian un poco en Suiza, uno está asegurado contra todo, así que apenas hay que correr riesgos.

Tengo la impresión de que aquí, en París, no se estudia tanto por estudiar sino más bien para discutir, para saber, para aprender y enseñar. Pero naturalmente mis observaciones se refieren sobre todo a la capital. Pienso que París para mí como periodista y redactora también es más atractivo porque esta ciudad es un pozo sin fondo repleto de historias, historias que habría que escribir. Podría observar y escribir todo el tiempo.

A post shared by A n j a G l o v e r (@nunylilies) on Mar 19, 2017 at 1:53am PDT

swissinfo.ch: ¿Qué piensa de Suiza desde lejos?

A.G.: Me encanta mi país. Tengo una opinión muy positiva sobre Suiza y me siento afortunada de poder volver siempre que quiera. Solo puedo confirmar los estereotipos: Allí todo funciona más o menos sin problema, uno nunca está en peligro, todo está limpísimo y bien organizado – pero: la vida, la "folie", la alegría de vivir, la mezcla de culturas, de todo eso parece haber poco en Suiza. Para mí, la solución perfecta de momento en mi vida es tener las dos cosas.

swissinfo.ch: ¿Cómo está la situación política en Francia? ¿Se interesa por la política de allí?

A.G.: La situación política atraviesa un momento crucial, Francia acaba de elegir a un nuevo presidente, así que en las últimas semanas los acontecimientos políticos han sido verdaderamente emocionantes. Me interesa mucho la política francesa, precisamente porque me muevo por el país observando todo desde la perspectiva de una socióloga y me pregunto una y otra vez, cómo se puede llegar a ciertas situaciones sociales o cómo funciona – o no – la integración aquí en Francia. En todo ello juega un papel clave la política.

Si hubiera dependido de mi barrio y mi entorno, hoy el presidente sería Jean-Luc Mélenchon. La gente se conforma con Emmanuel Macron como nuevo presidente sobre todo porque la alternativa – Marine Le Pen – habría sido simplemente impensable. Pero tengo que reconocer que tenía un poco de miedo de que Le Pen llegara a ser efectivamente presidenta, sobre todo en una época como la nuestra, en la que no solo el Brexit, sino también la elección de Donald Trump han sido posibles.

swissinfo.ch: ¿Participa en comicios suizos?

A.G.: Sí, voy frecuentemente a Suiza, y por supuesto también en Francia me mantengo al día de lo que sucede en la política suiza. Justamente a primeros de mayo estuve en Suiza por un trabajo y aproveché para votar. Si se pudiera votar online, me encantaría hacerlo así. Me facilitaría mucho las cosas como suiza residente en el extranjero.

Creo que lo que falta en Suiza en comparación con Francia son vídeos informativos sencillos. Hay algunos para jóvenes, pero lo que me gustó de las elecciones presidenciales francesas es que se podía estar perfectamente informado sobre varias opiniones a través de muchísimos canales de youtube.

Los jóvenes se muestran aquí muy a menudo más entusiasmados por proyectos no remunerados pero útiles. Sobre todo los estudiantes no escatiman esfuerzos para transmitir sus conocimientos a la gente de su país, para discutir en público o para organizar campañas de información. Este espíritu de la revolución francesa, esta lucha por un "mundo mejor", me parece que se siente muy claramente en París. Sería un modelo que también en Suiza conduciría a una mayor participación política de los jóvenes.

A post shared by A n j a G l o v e r (@nunylilies) on Apr 2, 2017 at 2:12am PDT

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más echa de menos de Suiza?

A.G.: Echo de menos el aire puro, la estupenda agua y los lagos, claramente, y por supuesto a mi querida familia tan chalada; echo de menos reírme con ellos, que por las mañanas me despierte nuestro perro, tan salado y comer con ellos los domingos una trenza hecha en casa – los franceses no aprecian el pan hecho en casa, pero con el tiempo, también la típica barra resulta aburrida.

Y echo de menos a mis amigos, aunque la verdad es que tampoco llevan una vida sedentaria en Suiza. A veces echo simplemente de menos hablar ‘suizo alemán’.

A post shared by A n j a G l o v e r (@nunylilies) on Jan 21, 2017 at 2:50am PST Im Pariser Marais-Quartier.

