La suiza Noémie Schwaller vive en Londres donde ha creado su propia revista de moda. En esta entrevista realizada por escrito, nos cuenta por qué se fue y cómo ve Suiza desde el extranjero.

swissinfo.ch: ¿Cuándo y por qué se marchó de Suiza? ¿Cómo fueron sus primeros meses en Londres?

Noémie Schwaller: La vida es así. Nada ocurre como estaba previsto. En el verano de 2010, después de haber trabajado como periodista de diseño y arquitectura, vine a Gran Bretaña a hacer un master en periodismo de moda en el London College of Fashion.

En Londres en septiembre todavía luce el sol, aunque los inviernos son duros si estás acostumbrada a vivir en una casa bien aislada y con calefacción. En mi intento por escapar de Suiza y de su estrechez de miras he viajado por todo el mundo. Y a pesar de que unos cuantos lugares han sido mi hogar provisional, Zúrich sigue siendo mi casa.

swissinfo.ch: Su tesis final de master se ha convertido en DASH Enlace externo , una revista de moda que ha obtenido premios, de la que usted es redactora jefa y que se puede comprar en Suiza. ¿Cómo ha sido eso?

N.S.: Ha sido una aventura maravillosa resultado de un trabajo duro. No quiero edulcorarlo: sin la creatividad, el entorno y la retroalimentación que hay aquí no lo hubiera logrado. He tenido la suerte de disfrutar de sinergias con gente maravillosa y de poder llevar a cabo cuestiones emocionantes y excitantes. Sería genial si el mundo funcionara así también en otras áreas.

swissinfo.ch: ¿Tenía claro desde el principio que sería un viaje sin retorno?

N.S.: Los 15 meses previstos inicialmente se han convertido en 84. La crisis de los siete años estuvo a punto de afectar a mi relación con Londres, pero al final no ha podido con ella. Si no fuera por el “Brexshit” podría solicitar la ciudadanía británica.

swissinfo.ch: ¿Cómo resultó salir de Suiza?

N.S.: Ya era hora.

swissinfo.ch: ¿Cuál es la situación política después del Brexit? Londres, en concreto, estaba en contra.

N.S.: Sigue siendo escéptica, insegura y fraudulenta.

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más le gusta de Inglaterra?

N.S.: Prefiero responder a esta pregunta hablando de Londres: la apertura y amabilidad de una población multiétnica, diversa y siempre abierta a lo nuevo; así como la cantidad ingente de buenas exposiciones y excelentes restaurantes.

swissinfo.ch: ¿Qué opinión tiene de Suiza desde la lejanía?

N.S.: Es hermosa y robusta, pero por desgracia a menudo antipática y corta de miras. Es lamentable que la población suiza no sea consciente de todo lo que tiene. Cuanto menor es el problema, más grande les parece a quien le afecta. Es bueno quitarse la venda de los ojos y pensar en lo que los otros ven.

swissinfo.ch: ¿Sigue votando en Suiza?

N.S.: Siempre, porque creo que es un deber ciudadano. Sería estúpido no disfrutar del lujo que es la democracia directa que tenemos en Suiza. He crecido en un ambiente políticamente activo y me gustaría seguir así.

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más echa de menos de Suiza?

N.S.: Muchas cosas: el aire fresco, las expresiones lingüísticas divertidas, el verano junto al Limmat [río que baña la ciudad de Zúrich], los trayectos cortos, la calidad de vida, las caminatas en los Alpes, mi gente, la limpieza y, por supuesto, las casas con calefacción y bien aisladas. No echo en falta el chocolate porque puedo encontrarlo en cualquier aeropuerto.

155 Meter über über den Dächern Londons: Der noch ziemlich neue Sky Garden.

