Samuel Heger se atrevió a dar el salto al extranjero para mejorar sus perspectivas profesionales. Pero además de un trabajo, en Viena encontró también a su gran amor. Como suizo en el extranjero está decepcionado por no poder ya votar online. Esta es su historia.

swissinfo.ch: ¿Cuándo y por qué decidió dejar Suiza? ¿Cómo fueron los primeros meses en Viena? ¿Fue un viaje sin retorno o tiene pensado regresar algún día a Suiza?

Samuel Heger: En otoño de 2011 tuve la oportunidad de aceptar un nuevo reto profesional en Viena. Pensé que trabajar un par de años en el extranjero no sería malo para el currículum y que siempre podría volver cuando quisiera. En un tiempo relativamente corto dejé mi trabajo y la habitación en el piso que compartía en Zúrich y por suerte conseguí alquilar un piso pequeño en el distrito 3 de Viena.

Es sorprendente lo fácil que ha sido para mí establecerme aquí. Como suizo siempre he sido bienvenido en todas partes, he hecho enseguida amigos y me he sentido en casa desde el primer día.

Desde entonces han pasado muchas cosas: Me he enamorado y nos hemos prometido. Conozco y me he encariñado con la ciudad y con el país, que me ha permitido desarrollarme personalmente y ampliar mis horizontes.

swissinfo.ch: ¿En qué trabaja? ¿Cómo encontró ese trabajo y qué tal le va en él?

S.H.: Ya en Suiza empecé a trabajar en el departamento de ventas de Austrian Airlines. Tras varias etapas intermedias en las que trabajé para Lufthansa y Swiss quise trasladarme a la sede de Austrian Airlines en Viena.

Ahora trabajo en la Gestión de Productos y me ocupo del diseño y la introducción del Internet a bordo de nuestros aviones que hacen trayectos de corta y media distancia.

swissinfo.ch: ¿Dónde vive actualmente? ¿Cómo es la vida en Viena? ¿Y la cocina?

S.H.: Actualmente vivo con mi prometida en el distrito 21 de Viena, cerca del Viejo Danubio, antiguo afluente del Danubio, un lugar estupendo para bañarse, relajarse y hacer deporte. Está en el centro de la ciudad y muy bien comunicado con la red del metro. Desde aquí se llega enseguida al Bosque de Viena para practicar con la bicicleta de montaña.

Y, claro, en Viena hay infinitas posibilidades de salir a comer. A mí me encantan la sabrosa cocina tradicional de Austria y sobre todo la hospitalidad de los austriacos.

swissinfo.ch: ¿Qué resulta más atractivo en Austria que en Suiza?

S.H.: Personalmente considero que la vida en Viena, y en general en Austria, es menos ajetreada que en Suiza. La famosa cordialidad vienesa y el encanto de los austriacos me gustan mucho. Aquí, por ejemplo, nunca me siento obligado a seguir una tendencia o una moda.

Para mí, Viena “irradia” una cierta calma. Quizá de ahí que la cita de Gustav Mahler tenga su razón de ser: "Si un día se hunde el mundo, me iré a vivir en Viena, allí todo pasa cincuenta años más tarde".

swissinfo.ch: ¿Qué piensa ahora sobre Suiza desde la distancia?

S.H.: Suiza es mi patria, estoy orgulloso de ella y le debo mucho. Para mí simboliza la fiabilidad, la estabilidad, el éxito económico y la independencia.

swissinfo.ch: ¿Cómo describiría la situación política en Austria? ¿Le interesa la política de allí?



S.H.: Sigo regularmente y con interés la política austriaca y noto diferencias. Pero por supuesto la situación política en Austria es estable y, personalmente, no me siento en desventaja a como estaría en Suiza.

Por otra parte echo de menos la participación directa del pueblo en las decisiones políticas a la que estoy acostumbrado en Suiza.

swissinfo.ch: ¿Participa en las elecciones y votaciones suizas?

S.H.: Durante un tiempo tuve la posibilidad, como suizo en el extranjero, de votar ‘online’ en todo tipo de comicios. En esa época no me abstuve en ninguna ocasión.

Desde que, lamentablemente, eso ya no se puede hacer tengo que reconocer que solo voto cuando considero que es verdaderamente importante.

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más echa de menos de Suiza?

S.H.: Aquí no me falta nada material, y el paisaje y la cultura austriaca son similares a los de Suiza. Pero, claro, cuando uno vive en el extranjero echa de menos a su familia y sus amigos.

Lo bueno es que como a mi familia y mis amigos les gusta también mucho Viena y no está demasiado lejos, vienen a verme regularmente.

