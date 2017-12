Este contenido fue publicado el 20 de junio de 2017 11:00 20 de junio de 2017 - 11:00

Soontorn (Soony) Leoni con su mujer y sus dos hijas. (zvg)

Nació en Tailandia pero llegó a Suiza cuando era pequeño. Este tailandés-suizo de 45 años llamado Soontorn Leoni encontró su camino en un hogar infantil y gracias al deporte, que finalmente le llevó a regresar al país de su madre y al éxito comercial.

Como niño de la guerra de Vietnam, Soontorn (Soony) Leoni nació en Bangkok a principios de los años 70. Su madre había conocido al padre del niño, un oficial estadounidense con muchas condecoraciones, en Bangkok. La relación acabó antes del nacimiento de Soony, si bien el padre siguió algunos años estacionado en Tailandia como experto de cursos de lucha cuerpo a cuerpo y defensa personal.

swissinfo.ch: Cuando usted tenía ocho años oyó casualmente hablar de su padre biológico y, a los diez, empezó a buscarle. ¿Tuvo éxito en su búsqueda?

"Lamentablemente, no. La primera toma de contacto fallida la hice a través del llamado Departamento de Asuntos de los Veteranos Washington DC. Allí me comunicaron que no daban información sobre miembros del ejército. Mi madre apenas me ayudó a buscarle, porque para ella ese capítulo de su vida había terminado y por tanto no quería solicitar ninguna ayuda como pago de alimentos, etc."

Haga visible la Suiza global: Marque sus fotos en Instagram con el hashtag #WeAreSwissAbroad

Seleccionamos fotos y vídeos en nuestra cuenta en Instagram y los marcamos con un re-post. De esta manera esperamos poder descubrir en el stream de #WeAreSwissAbroad las historias de los suizos del exterior.

Nuestro gran deseo en swissinfo.ch es ofrecerles a ustedes una plataforma para visibilizar sus experiencias a través de retratos, anécdotas e historias. (swissinfo.ch)

swissinfo.ch: ¿Cómo logró finalmente ponerse en contacto con su padre y encontrarse con él?effen?

"Amerasians" Así llaman en Tailandia a las personas de entre 40 y 50 años que son hijos de soldados estadounidenses, generalmente desconocidos, y madres tailandesas. En Tailandia vive un gran número de Amerasians. Contactos entre mujeres tailandesas y soldados estadounidenses durante la guerra de Vietnam hubo en el nordeste del país, donde las tropas estadounidenses tenían sus bases en Khon Kaen y Udon Thani, y desde donde las fuerzas aéreas estadounidenses bombardeaban Vietnam. Bangkok era un lugar popular para los soldados estadounidenses que pasaban allí sus vacaciones y a continuación volvían al frente. La presencia de numerosos GIs contribuyó al parecer a que el sector de la prostitución en Bangkok viviera un increíble auge, que sentó las bases para la dudosa reputación como destino del turismo del sexo. Fin del recuadro

"A los 29 años le conocí en el aeropuerto Don Muang, en Bangkok. Mi madre se acordaba todavía de que desde la guerra de Vietnam él era amigo de un jefe de las Fuerzas Armadas Reales tailandesas. A través de él conseguí localizarle. Aquel encuentro fue finalmente una gran desilusión para mí. No se interesaba en absoluto por mí, con lo que muy rápidamente fui perdiendo también mi interés por él."

Infancia en Suiza

Soony era todavía un niño pequeño cuando su madre conoció a un suizo. Se mudaron a Suiza cuando él tenía cuatro años. Tras la boda, su padrastro adoptó a Soony, con lo que se convirtió en un ciudadano con doble nacionalidad, suiza y tailandesa.

La relación con el padrastro nunca llegó a ser muy estrecha porque el nuevo esposo de su madre rechazaba medida a Soony. En 1991 murió su padrastro durante un viaje por Italia. Soony se crió primero en Minusio, cerca de Locarno, luego en la región del Seeland bernés.

Cuando tenía diez años se fue de casa por problemas familiares. A posteriori, considera que el hecho de mandarle a continuación al hogar infantil Schlossmatt (Berna) fue una medida necesaria y fructífera. Tiene buenos recuerdos de su estancia en ese hogar, que duró hasta que cumplió los 18 años. Era un niño inteligente y motóricamente muy hábil. Rodeado de niños de su edad y acompañado y dirigido por atentos pedagogos se desarrolló muy bien.

El hogar apoyó y fomentó su talento deportivo y su pasión por el fútbol. En Berna pasó por diversas categorías de juveniles en el club de fútbol local, el BSC Young Boys.

Soontorn Leoni ganó en octubre de 2016 con su equipo la copa del Campeonato Nacional de Fútbol para séniores. (zvg)

Soony asistió a la escuela secundaria y la relación con su madre, que se quedó en Suiza, se estabilizó durante su estancia en el hogar infantil.

Tras la escolaridad obligatoria, Soony hizo un aprendizaje como vendedor en una tienda de moda y después trabajó temporalmente en varios sectores, entre otros, como generalista en la Oficina Federal de Deporte, en Magglingen. Al mismo tiempo sentía unas irresistibles ganas de viajar. Varios viajes al extranjero, entre otros a Tailandia, ampliaron sus horizontes, mientras hacía progresaba rápido en el aprendizaje de la lengua.

En Berna se dispuso a sacar el mayor partido a su talento futbolístico, llegando a ser portero de reserva del club de la liga nacional Young Boys (YB). Hoy mantiene un contacto regular con muchos antiguos amigos con los que practicaba deporte.

Tailandia le llama

Poco a poco, Soony se fue planteando la posibilidad de emigrar a Tailandia. A los veinte años volvió por primera vez al país de su madre con la meta de aprender bien el tailandés, lo que consiguió a lo largo de su estancia de seis meses. También fue dándose cuenta de que el país y la gente le fascinaban cada vez más y su interés por la cultura de Extremo Oriente iba en aumento.

Tras conocer a su futura esposa, Orapin en Krabi, en 1996, emigró a Tailandia en 1999. Con ella, que había hecho una formación como especialista de marketing, trabajó como ‘guest relations officer’ [relaciones con los huéspedes] en un complejo hotelero de Krabi. En gran parte gracias a ser políglota logró rápidamente crear una gran red de contactos.

swissinfo.ch: ¿Qué requisitos se necesitan para emigrar a Tailandia?

"Te tiene que gustar la gente, tienes que estar abierto a otras culturas y ser una persona tranquila. Y la experiencia previa con otras culturas es una ventaja. Hablar varios idiomas y dominar la lengua del país son los requisitos necesarios para establecerse con éxito en el sector del turismo. Entre mis puntos fuertes está el hecho de que puedo tender puentes entre Suiza y Tailandia, puedo planificar con metas concretas, como buen suizo, y actúo asimismo intuitivamente, lo que es mi punto fuerte tailandés. Combinando estas dos componentes, el éxito está casi programado."

Arrendatarios de lujosas mansiones de vacaciones

Además de ser gerentes, este activísimo matrimonio construyó tres restaurantes que ofrecen, con mucho éxito, especialidades culinarias de la cocina tailandesa e italiana.

Con la fundación de una compañía propia se independizaron y se convirtieron en empresarios. Ambos se establecieron en el mercado con una oferta dirigida más bien a turistas pudientes. El número de mansiones de lujo fue creciendo – actualmente son ocho – que alquilan durante todo el año a familias y grupos.

Vista de las lujosas casas de vacaciones 'Villa Pimmada' del matrimonio Leoni en la provincia de Krabi. (zvg)

"Se puede decir que en aquel entonces estábamos en el lugar correcto en el momento correcto. Disponíamos de medios financieros limitados. Familiares y amigos nos concedieron créditos en condiciones muy favorables, que siempre pudimos devolver antes de tiempo. Solo una vez pedimos un crédito a un banco, pero dos años después también saldamos nuestras deudas con el banco", cuenta Soony.

El matrimonio Leoni, entretanto orgullosos padres de dos niñas, son una compenetrada pareja de negociantes que se complementa perfectamente. Como auténticos tailandeses, entretanto viven como una gran familia todos bajo el mismo techo. En ese hogar de tres generaciones, de los niños se ocupan sobre todo los abuelos, lo que les proporciona a los padres la suficiente libertad de movimiento, pero sin tener que perder el contacto con los niños y los abuelos.

También el deporte sigue siendo importante para Soony. Se mantiene en forma nadando y haciendo ejercicio en el gimnasio. Una vez a la semana juega al fútbol en Krabi, y es portero del equipo nacional tailandés de séniores.

¿Eres suizo(a) y vives en otro país? Marca tus fotos en Instagram con la etiqueta #WeAreSwissAbroadEnlace externo Fin del recuadro

Las opiniones de la persona entrevistada sobre los diversos temas abordados, así como sus comentarios sobre el país donde vive y sus políticas no necesariamente reflejan el punto de vista de swissinfo.ch.

​​​​​​​



Traducción del alemán: Raquel Ruíz, swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo