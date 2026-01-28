Weber, a los agricultores: «¿Os merece la pena quedar fuera de los acuerdos comerciales?»

Bruselas, 28 ene (EFE).- El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, cuestionó este miércoles si el sector primario se beneficia realmente de quedar excluido de acuerdos comerciales que la Unión Europea firma con otros bloques, como el Mercosur, al que los agricultores comunitarios se han opuesto, o la India, que valoran precisamente por no incluir productos sensibles.

En un encuentro organizado por el Foro Nueva Economía en Bruselas, Weber aseguró que su partido ha trabajado para incluir salvaguardias para el sector agrícola en el acuerdo con el Mercosur o para urgir a Bruselas a que ponga en marcha un grupo de trabajo para reforzar los controles de las importaciones en materia de seguridad alimentaria, anunciado este lunes.

En este contexto, Weber instó al sector agrícola a «reflexionar» sobre si quieren renunciar a los beneficios que la industria agroalimentaria obtiene del mercado global o si no creen que haya gente en lugares como la India «a los que les gusta el vino y los deliciosos productos españoles».

«Pregunto de verdad al sector agrícola, ¿os interesa realmente excluir los productos agrícolas de todos los acuerdos comerciales que tenemos frente a nosotros? Podemos hacerlo, como hemos hecho con la India, pero reflexionad por un momento», pidió Weber.

El líder del Partido Popular Europeo, en cuyas filas un 20 % de los eurodiputados votó la semana pasada a favor del remitir el acuerdo con el Mercosur a la justicia europea, urgió a «no seguir las posiciones radicales» en este debate porque con el acuerdo con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay «hay mucho en juego».

«No es un acuerdo comercial normal, sabemos que estas cuestiones comerciales son nuestras herramientas geopolíticas para conectar con nuestros amigos y socios», dijo Weber, que señaló que tratarán el asunto con los miembros de su partido que se han pronunciado en contra del acuerdo durante el retiro de líderes populares en Zagreb este fin de semana.

Asociaciones de agricultores como Asaja han valorado el acuerdo recién firmado entre la UE y la India y el hecho de que, contrariamente al rubricado con el Mercosur, se hayan excluido de su alcance productos sensibles para el campo europeo, como el arroz, azúcar, tabaco, carne de vacuno y aves.

El líder de los populares europeos, que pidió al sector empresarial ser más vocal a la hora de decirle a los políticos de sus países que el acuerdo con Mercosur es necesario, criticó además a los eurodiputados que la semana pasada votaron para remitir el pacto a Luxemburgo y paralizar su ratificación.

«Somos miembros electos del Parlamento Europeo y tenemos un mandato para tomar decisiones. Los jueces comprobarán mis decisiones, (…) pero a mí me pagan por tomarlas. Incluso los que están en contra del acuerdo con el Mercosur deberían decir públicamente que quieren votarlo, ¿por qué posponerlo?», afirmó Weber. EFE

