Sobre las mujeres y los hombres en el WEF Marguerite Meyer y Kai Reusser 24 de enero de 2018 - 08:49 Suenan modernos, los temas de los paneles del Foro Económico Mundial de este año. Se habla de inclusión y diversidad, pero un vistazo a la lista de invitados revela: La norma es el hombre occidental y de unos 50 años de edad. El lema de la edición 2018 del WEF - "Creando un futuro compartido en un mundo fracturado" - suena prometedor: visionario, fresco y con conciencia de la diversidad del mundo. Sin embargo, no se trata de una representación equilibrada en términos de género, edad y origen. Apenas una quinta parte del total de participantes son mujeres. También para ellas, la edad promedio ronda los 50 años. Por cierto, la representación suiza en Davos tampoco está particularmente bien situada en equilibrio de género: Con un 20%, la proporción de mujeres está ligeramente por debajo del promedio.