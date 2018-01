Derechos de autor

Manifestación ‘antiDavos’ en Berna 13 de enero de 2018 - 19:30 Diez días antes del inicio de la reunión anual del Foro Económico Mundial en la ciudad alpina de Davos (23 al 26 de enero), unas 1,500 personas, en su mayoría jóvenes, se movilizaron en la capital suiza para protestar contra ese cónclave. La manifestación, que no contó con la autorización formal de las autoridades de la ciudad, sin embargo, fue tolerada por la policía. Comenzó en la céntrica esquina del Käfigturm, cerca del Palacio Federal, sede del Gobierno y de las dos cámaras legislativas del Parlamento de Suiza. Los manifestantes recorrieron varias de las principales arterias del centro histórico y desfilaron por un sector lateral de la Plaza Federal, con la vigilancia de la policía. E intentaron, sin éxito, debido a una barrera policial, protestar frente a la Embajada de los Estados Unidos. El anuncio de la visita que hará a Davos el presidente estadounidense Donald Trump ha acentuado el malestar entre los grupos de izquierda en Suiza, que convocaron a esta protesta pacífica. Mientras representantes de algunos de los partidos políticos gubernamentales y de la clase política en general saludan la llegada del mandatario estadounidense, diversos sectores juveniles se oponen frontalmente. La crítica a esta visita se expresaba también en improvisados carteles y pancartas que portaban los manifestantes. Las consignas más recurrentes del animado cortejo mostraban su rechazo al encuentro del Foro Económico Mundial en Davos. Varias banderas expresaban sus críticas a las más conocidas multinacionales suizas, en particular del sector de la alimentación y financiero. Las fuerzas policiales, que desplegaron un operativo de vigilancia en el centro de la ciudad, no debieron intervenir. Luego de una hora y media, el cortejo que no provocó incidentes de seguridad – aunque el transporte público capitalino se vio perturbado- se desmovilizó en las cercanías del Centro cultural alternativo 'Reitschule', en el perímetro norte del centro citadino.