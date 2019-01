(it)

Davos, primer destino exterior del presidente de Brasil 04 de enero de 2019 - 15:39 El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que su primera visita al extranjero tras haber asumido el cargo el 1 de enero será el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos. El derechista Bolsonaro se unirá al presidente estadounidense Donald Trump y a muchos otros líderes mundiales en Suiza del 21 al 25 de enero. El Ministro de Finanzas Paulo Guedes ha sido elegido para formar parte del séquito del exoficial militar. La reunión también se ha visto envuelta en una controversia sobre la delegación rusa, que en un momento dado amenazó con no asistir si a los empresarios sancionados por los Estados Unidos no se les permitía asistir. El tema de la reunión de Davos del FEM de este año es "Modelar una arquitectura global en la era de la cuarta revolución industrial".