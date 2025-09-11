The Swiss voice in the world since 1935

Weleda asegura que no hay pruebas de que los nazis usaran su crema para experimentos

Fráncfort (Alemania), 11 sep (EFE).- La empresa de cosmética natural Weleda asegura que no hay pruebas de que su crema «se utilizara en experimentos humanos ni de que causara la muerte de prisioneros» durante el régimen nazi en Alemania.

Un portavoz de Weleda dijo a EFE que «el único hecho documentado – tanto en Der Spiegel como en el informe histórico independiente encargado por Weleda en 2024 – es una entrega de 20 kilos de crema anticongelante (Frostschutzcreme) a Dachau».

«Esta entrega está documentada. Sin embargo, no existe ninguna prueba de que dicha crema se utilizara en experimentos humanos ni de que causara la muerte de prisioneros», añadió el portavoz de Weleda.

Un estudio de la historiadora Anne Sudrow, publicado parcialmente por el semanario alemán Der Spiegel en su último número, revela que Weleda tuvo una relación mucho más estrecha con el campo de Dachau de lo que se conocía hasta ahora.

Weleda permitió a Sudrow indagar en los archivos de la compañía, incluidas las actas de las reuniones del consejo de administración durante la época nazi, y el estudio resultante incluye detalles de las conexiones de la empresa con el régimen nacionalsocialista que no fueron exploradas en investigaciones anteriores.

Al parecer, Weleda suministró una crema anticogelante que el médico de las SS Sigmund Rascher supuestamente utilizó para realizar experimentos con seres humanos.

En Dachau, Rascher realizó experimentos con prisioneros para investigar el efecto de la hipotermia y anticongelantes en los que murieron numerosas personas, aunque Weleda considera que no está claro si utilizó su crema en esos ensayos.

La compañía, con sede en la localidad suiza de Arlesheim, dijo el martes en una declaración que va a «encargar una investigación amplia e independiente de la historia de la compañía durante la época nazi», un trabajo que realizará GuG, una firma especializada en estudiar la historia de las empresas.

La consejera delegada de Weleda, Tina Müller, condenó enérgicamente en esa nota las atrocidades del régimen nazi: «Fascismo, antisemitismo, racismo o ideologías de extrema derecha no tienen cabida en nuestra empresa», afirmó.

Weleda añadió que quiere publicar el nuevo estudio que realice la GuG una vez que sea finalizado, probablemente a comienzos de 2027. EFE

