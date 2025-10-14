Wells Fargo aumenta un 9,3 % sus ganancias interanuales tras eliminación de límite activos

Nueva York, 14 oct (EFE).- El banco estadounidense Wells Fargo obtuvo en su tercer trimestre de 2025 un beneficio neto de 5.589 millones de dólares, un 9,29 % más interanual, tras la reciente eliminación del límite de activos que pesaba sobre la considerada tercera mayor entidad bancaria de Estados Unidos.

Estas ganancias fueron un 1,73 % superiores a las cosechadas en el segundo trimestre de este año, cuanto reportó un beneficio neto de 5.494 millones de dólares, informó Wells Fargo este martes.

Además, los ingresos en este tercer trimestre ascendieron a 21.436 millones de dólares, un aumento del 5,25 % interanual después de que en el ciclo de junio a septiembre de 2024 reportara 20.366 millones.

En términos interterimestrales, el aumento en la partida de ingresos fue del 2,95 %, pues entre abril y junio de 2025 había sumado 20.822 millones de dólares.

Así, los resultados de Wells Fargo hoy superaron las expectativas de Wall Street, después de que los reguladores eliminaran recientemente ese límite de activos existente desde hace siete años.

Las acciones del banco subían aproximadamente un 3,3 % a las 8:30 hora local de Nueva York, durante las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

La Reserva Federal levantó en junio el límite de activos totales a Wells Fargo, impuesto tras un escándalo de cuentas falsas y malas praxis de ventas destapado en 2018.

Se le aplicó entonces un tope para el crecimiento de sus activos totales, de aproximadamente 1,95 billones de dólares, por lo que mientras operaba bajo esa restricción no podía expandir su balance más allá de esa cifra.

«Aumentamos nuestro balance general, incluyendo el mayor crecimiento trimestral de préstamos vinculados en más de tres años», declaró el director ejecutivo, Charlie Scharf, en un comunicado.

Y añadió: «Si bien persiste cierta incertidumbre económica, la economía estadounidense ha sido resiliente y la salud financiera de nuestros clientes se mantiene sólida».

Los consumidores estadounidenses continúan gastando dinero y pagando sus préstamos a tiempo, lo que refleja una sólida calidad crediticia, pero continúan las dudas en los operadores después de percibirse signos de desaceleración en el mercado laboral.

El banco reservó 681 millones de dólares como provisión para pérdidas crediticias en el trimestre, en comparación con los 1.070 millones de dólares del año anterior.

Por otra parte, la entidad continúa inmersa en un proceso de consolidación del negocio de la banca de inversión, con grandes éxitos recientes, como el asesoramiento al gigante ferroviario de mercancías Union Pacific en la adquisición de su rival Norfolk Southern por 85.000 millones de dólares, por ejemplo.

Las acciones de Wells Fargo han subido un 12,4 % este año hasta el último cierre, con un rendimiento inferior al de sus rivales JPMorgan Chase y Citigroup. EFE

