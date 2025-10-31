Wilders cuestiona el recuento electoral y acusa a Jetten de querer “destruir” Países Bajos

1 minuto

La Haya, 31 oct (EFE).- El líder de la ultraderecha neerlandesa PVV, Geert Wilders, advirtió este viernes al liberal progresista Rob Jetten, ganador de las elecciones legislativas con D66, de que «no permitirá que los suyos destruyan Países Bajos», en un mensaje publicado en sus redes sociales donde también ha insinuado la existencia de fraude o irregularidades en el recuento electoral.

Wilders reaccionó así al anuncio de la agencia nacional ANP, que confirmó la ventaja irreversible de D66 sobre el PVV. “El Consejo Electoral, no ANP, es quien decide. Qué arrogancia no esperar su veredicto”, escribió el ultraderechista, que aseguró que su partido se opondrá «desde el primer día, con toda su fuerza y con sus 26 escaños, al gobierno liberal de izquierdas» de Jetten.

El dirigente del PVV también compartió capturas de pantalla de mensajes sobre supuestos incidentes en colegios electorales, como papeletas equivocadas, urnas trasladadas sin control y contenedores de votos desaparecidos, unos mensajes difundidos por particulares y no verificados. «No tengo ni idea de si todos son ciertos, pero bueno, si al menos se investigaran…», añadió Wilders. EFE

