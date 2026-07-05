William Saliba: «Alguna amarilla quizás habría calmado a Paraguay»
Filadelfia (EE.UU.), 4 jul (EFE).- El defensa central William Saliba aseguró este sábado, tras el pase de Francia a cuartos de final del Mundial 2026, que Paraguay no les regaló nada y que haber recibido alguna tarjeta amarilla quizá les habría calmado.
«El árbitro podría haber sacado algunas tarjetas amarillas. Eso quizá les habría calmado un poco. Sabíamos que iban a intentar sacarnos del partido, el entrenador nos lo había advertido desde hacía dos o tres días», aseguró Saliba en la zona mixta.
Paraguay terminó el partido sin amonestaciones, mientras que Francia recibió tres amarillas (Bradley Barcola, Manu Koné y Michael Olise), algo que no gustó a los ‘Bleus’.
«A veces es evidente que uno también puede enfadarse. No nos vamos a dejar hacer. Pero hemos mantenido la concentración y hemos acabado con once aunque hemos recibido algunas tarjetas amarillas. A veces son batallas. El partido pedía eso. Hemos librado una batalla, hemos ganado la batalla, 1-0. Y estamos clasificados», dijo Saliba.
El central del Arsenal aseguró que no fue un partido fácil ante un rival como Paraguay que «es un equipo muy compacto, que defiende muy bien y que había ganado contra una buena selección de Alemania».
«Sabíamos que no iba a ser fácil. No nos han regalado nada, han ido fuerte, han intentado sacarnos del partido, pero hemos mantenido la concentración, no hemos encajado y hemos sabido marcar al final del partido», añadió. EFE
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