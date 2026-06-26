Willian Pacho dice que este triunfo «liberó» a Ecuador y ahora irán «con más confianza»

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Redacción Deportes, 25 jun (EFE).- El defensa ecuatoriano Willian Pacho aseguró que el triunfo de Ecuador de este jueves por 2-1 contra Alemania los liberó de la presión acumulada y que ahora saldrán con más confianza para demostrar la idea de juego que han construido en los dieciseisavos de final del Mundial.

«Fue difícil remontar, porque veníamos con dos resultados nada buenos que nos habían recargado de presión. Fue difícil el momento que vivimos tras recibir el gol de Alemania, pero este es un equipo que hemos venido construyendo, mostrando esas ganas y hambre de querer ganar y demostrar», señaló Pacho.

El defensa del París Saint Germain aseveró que siempre confió en el grupo «porque la idea siempre fue esa, salir por la clasificación».

Pacho indicó que dedica la clasificación a los aficionados que «se han portado maravilloso, a nosotros mismos que veníamos construyendo algo increíble desde el primer momento, desde el primer día en el debut en las eliminatorias contra Argentina, por lo que estamos muy contentos al final de este partido por la clasificación».

Liberados de la presión que significó la derrota sufrida por 1-0 ante Costa de Marfil y empate 0-0 contra Curazao, «ahora toca disfrutar, descansar, pero conscientes que esto no acaba aun».

Pacho resaltó que «la clave ante Alemania era mantener la concentración para hacer las cosas bien, los cambios entraron también muy bien al desarrollo del partido y eso es lo que este equipo busca, necesitamos todo de estos 26 jugadores, pensando y cuidando cada detalle».

«Nos quitamos toda esa presión que teníamos porque no podíamos marcar goles y tampoco ganar, ahora más liberado y con mayor tranquilidad, dándonos cuenta de lo que podemos hacer, con ganas, con corazón y con confianza en el equipo y en la idea de juego», expresó. EFE

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