Witkoff alaba al nuevo negociador ucraniano y dice que sólo queda un asunto por resolver

3 minutos

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El mediador de la Casa Blanca en la guerra de Ucrania, Steve Witkoff, alabó este jueves antes de volar a Moscú el papel en las conversaciones de paz del diputado ucraniano David Arajamia, que se ha sumado al equipo de negociadores en esta última ronda de contactos, y aseguró que sólo queda una cuestión por resolver con Kiev.

“Pienso que nos queda solamente una cuestión; hemos hablado repetidamente sobre ella y creo que tiene solución. Si ambas partes quieren resolverla se resolverá”, dijo Witkoff durante un panel dedicado a Ucrania en los márgenes del Foro de Davos, donde los presidentes Volodímir Zelenski y Donald Trump tienen previsto reunirse este mismo jueves para avanzar hacia un final negociado al conflicto ruso-ucraniano.

Witkoff alabó al equipo negociador ucraniano -con el que se ha reunido en varias ocasiones durante los últimos días- y en especial al diputado Arajamia, que lidera el grupo parlamentario del partido de Zelenski en el Parlamento y se ha incorporado este mismo mes al grupo de emisarios de Kiev que tratan con Washington, aunque ya antes había participado en las negociaciones que se produjeron en Bielorrusia y Turquía.

“David, es maravilloso trabajar contigo”, dijo en cierto momento Witkoff en su intervención, que ha sido subida a redes sociales por el asesor de Zelenski Serguí Leshchenko.

El emisario de Trump anunció además que viajará a Moscú -donde tiene previsto reunirse junto al otro representante de la Casa Blanca en las conversaciones, Jared Kushner- con el presidente ruso, Vladímir Putin- “esta noche”, y explicó que no pernoctará en la capital rusa sino que se trasladará a Abu Dabi para mantener allí nuevas reuniones en un formato de “grupos de trabajo” sobre cuestiones militares y económicas.

El negociador estadounidense destacó la importancia que para la administración tiene “la prosperidad” a la hora de facilitar un acuerdo, y alabó el papel del director ejecutivo del fondo de inversiones BlackRock, Larry Fink, en los esfuerzos para lograr un acuerdo económico que ayude a poner fin a la guerra.

Witkoff no especificó si tanto ucranianos como rusos estarán presentes en Abu Dabi.

El mediador estadounidense dijo además que pasó buena parte de la pasada noche hablando con los negociadores ucranianos de cómo relanzar la economía ucraniana tras la guerra.

Kiev aspira a firmar en los márgenes del Foro de Davos con EE. UU. un acuerdo económico que facilite su reconstrucción tras la guerra. Zelenski -a quien Witkoff calificó de “espíritu indomable” y alabó en varias ocasiones durante su intervención- dijo al principio de la semana que sólo iría a Davos si había posibilidades de lograr resultados concretos para Ucrania. EFE

mg/cph/alf