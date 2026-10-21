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Witkoff pide a Putin reanudar las negociaciones tripartitas con Ucrania y EE.UU.

Este contenido fue publicado en
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Moscú, 21 oct (EFE).- El emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, llamó hoy al presidente ruso, Vladímir Putin, a reanudar las negociaciones de paz en Ucrania con mediación de Estados Unidos.

Al comienzo de su reunión en el Palacio de Constantino en San Petersburgo, Witkoff aseguró que las consultas mantenidas el martes en la capital noruega, Oslo, fueron productivas y que existen las bases para declarar un alto el fuego en Ucrania.EFE

mos/jgb

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