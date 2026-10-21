Witkoff pide a Putin reanudar las negociaciones tripartitas con Ucrania y EE.UU.

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Moscú, 21 oct (EFE).- El emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, pidió este miércoles al presidente ruso, Vladímir Putin, reanudar las negociaciones de paz en Ucrania con mediación de Estados Unidos.

Al comienzo de su reunión en el Palacio de Constantino en San Petersburgo, Witkoff destacó la importancia de dichos contactos «con el fin de abordar los próximos pasos para un arreglo» del conflicto.

«Podrían ser representantes de grupos técnicos, especialistas, que abordarían en detalle estas cuestiones», señaló.

El enviado del presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que las consultas mantenidas el martes en la capital noruega, Oslo, donde se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos, fueron productivas y que se han creado «las bases» para un cese definitivo de los combates.

Para ello, dijo haber llegado a la antigua capital zarista con «algunos documentos en los que se desglosan algunas posturas para lograr un arreglo pacífico al conflicto ruso-ucraniano»

«Me gustaría pedirle, señor presidente, que mire y estudie estos documentos un poco más tarde», insistió Witkoff.

El emisario de la Casa Blanca tiene previsto volar a continuación a Oslo para informar a los aliados europeos sobre el resultado de sus consultas con Putin. EFE

mos/llb

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