Witkoff se reúne en Miami para impulsar negociaciones sobre las guerras en Gaza y Ucrania

(Actualiza con fechas de reunión sobre Ucrania y otros detalles)

Miami (EE.UU.), 19 dic (EFE).- El enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, se reúne este viernes en Miami con representantes de países europeos, incluido Ucrania, para avanzar en las negociaciones sobre el acuerdo de paz con Rusia, tras lo que mantendrá encuentros paralelos con responsables de Catar, Egipto y Turquía para impulsar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza, según medios nacionales.

También se espera que Witkoff, quien está acompañado por el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se reúna el sábado con delegados de Rusia en el marco de las negociaciones para un acuerdo en Ucrania.

Primero, el enviado estadounidense se reúne hoy con el secretario ucraniano, Rustem Umerov, y con los asesores de seguridad nacional del Reino Unido, Francia y Alemania, dijo un responsable de la Casa Blanca a la cadena CNN.

Después se verá las caras con funcionarios de Egipto, Qatar y Turquía, añadió.

Esta reunión incluirá al primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, y el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, informó otra fuente del Gobierno estadounidense al medio Axios.

El objetivo del encuentro será implementar la siguiente fase del plan de paz en Gaza, después del alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 octubre tras dos años de guerra.

La primera etapa del acuerdo, alcanzado con la mediación de EE.UU. entre otros países, incluía el cese de las hostilidades, además de la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás y de los prisioneros palestinos, en el lado israelí.

Israel también debía permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza.

Sin embargo, los ataques israelíes no han cesado por completo y sus drones siguen sobrevolando Gaza mientras que las tropas disparan a quienes considera que se acercan demasiado a la conocida como línea amarilla en la zona sur de la Franja.

La segunda fase del acuerdo de paz recoge la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.

Uno de los principales impedimentos que pone Israel es que todavía le falta recibir el cuerpo del último rehén israelí.

El balance de muertos en la Franja de Gaza supera los 70.000 mientras que los heridos ascienden a más de 171.000 desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

Ese día comenzó la actual ofensiva de Israel, tras el ataque de Hamás en el que se calcula que murieron más de 1.200 personas.

El encuentro entre Witkoff, el yerno de Trump y Kirill Dmitriev, enviado especial de Rusia, está programado para este sábado, dijeron a Axios funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato. EFE

