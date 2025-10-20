Witkoff y Kushner aterrizan en Tel Aviv para tratar la implementación del alto el fuego

1 minuto

Jerusalén, 20 oct (EFE).- El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, aterrizaron este lunes en Tel Aviv para tratar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Según informó a EFE un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Israel, tanto Witkoff como Kushner ya se encuentran en territorio israelí, donde se espera que traten con las autoridades israelíes la tregua en el territorio palestino, que este domingo se puso en riesgo tras enfrentamientos en el sur de Gaza con el Ejército que desencadenaron decenas de ataques de Israel en distintos puntos de la Franja.

De acuerdo al canal isarelí N12, su visita incluirá reuniones con altos funcionarios israelíes, además de con mediadores de Egipto y Catar.

Esta semana se espera también la visita a Israel del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, para supervisar la implementación del alto el fuego, en vigor desde el pasado 10 de octubre.

Aún no se ha publicado la agenda del mandatario, pero N12 afirma que su visita comenzará este martes e incluirá actos en la Franja de Gaza, con las familias de los rehenes israelíes, así como reuniones con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con el presidente del país, Isaac Herzog. EFE

mt/ah