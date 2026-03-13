Wong vence a Dzumhur y da la primera sorpresa del República Dominicana Cap Cana

1 minuto

Santo Domingo, 12 mar (EFE9.- Coleman Wong dio la primera sorpresa del Challenger 175 Cap Cana Ciudad destino al derrotar al bosnio Damir Dzunhur en tres sets (3-6 6-4 6-2), este jueves.

El jugador nativo de Hong Kong logró remontar a un marcador adverso gracias a su variedad de juego, frecuentes buenos servicios que le hicieron sumar hasta ocho saques directos (aces) a pesar de su bajo 45 % de primeros servicios.

Wong, quien entró al cuadro principal del campeonato por medio del privilegio «Lucky loser», demostró un gran nivel de juego ante un rival con mucho más trayectoria en el circuito como es el caso de Dzumhur, finalista de la primera edición del Cap Cana Ciudad Destino, y dos veces ganador del Challenger Santo Domingo Open.

El partido, que tuvo como escenario el estadio principal del complejo Racquet Village Cap Cana, se extendió durante dos horas y 10 minutos.

El oriundo de Hong Kong, no sólo tuvo que remar contracorriente ante un jugador como Dzumhur, poseedor de una de las mejores velocidades laterales del tenis mundial, sino que también debió vencer la fatiga tras largos intercambios que buscaban todo el tiempo cada uno de los ángulos de la cancha.

Dzumhur, por su juego en canchas duras y trayectoria, era considerado uno de los principales candidatos al título del torneo que finaliza el domingo próximo.EFE

rsl