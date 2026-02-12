Wright: Chevron puede elevar producción petrolera en Venezuela a 300.000 barriles diarios

Caracas, 12 feb (EFE).- El secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo este jueves que «no hay duda» de que la petrolera estadounidense Chevron puede aumentar su producción a 300.000 barriles diarios de petróleo en Venezuela, tras visitar los campos petroleros que opera la compañía en el país caribeño.

«Se trata de lograr que los dos acuerdos, político y económico, sean lo más fluidos entre nuestros países, pero no cabe duda de que Chevron pueda aumentar la producción de esta instalación, esta zona, a los 300.000 barriles por día, no hay ninguna duda al respecto», dijo Wright, según una traducción del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

