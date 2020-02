Dos años más tarde, un ciudadano solicitó la reapertura de la investigación luego de que medios de comunicación difundieran documentos del FBI que involucraban en el caso a dos personas desconocidas de la otrora Alemania Occidental. Sin embargo, en agosto de 2018, el fiscal general suizo dijo que el archivo permanecería cerrado ya que la nueva evidencia no era lo suficientemente sólida y porque había transcurrido demasiado tiempo desde el atentado.

En 2016, Marcel Gyr, periodista del Neue Zürcher Zeitung, afirmó en un libroEnlace externo que el exministro de Exteriores Pierre Graber había llegado a un acuerdo con la OLP que aseguraba el apoyo diplomático suizo a cambio de inmunidad contra nuevos ataques terroristas. Esas afirmaciones y sospechas de encubrimiento nunca fueron probadas y una comisión de control parlamentario determinó que no había caso qué perseguir.

Ambos subrayan la importancia no solamente de mantener vivo el recuerdo de la tragedia, sino también de esclarecer lo que realmente sucedió.

Arthur Schneider, un político local en ese entonces, llegó a la escena aproximadamente media hora después. “Vi una mano que yacía allí, en el suelo del bosque. No puedo sacarme esa imagen de la cabeza”, comentó a la radio pública suiza SRFEnlace externo , en 2016.

Unos 15 minutos antes, una bomba sensible a la altitud había estallado en el compartimento de carga trasero del avión, un Convair 990 Coronado.

“330 is crashing” (el 330 se está estrellando), indicó (en inglés) el copiloto Armand Etienne a la torre de control. “Goodbye everybody”, (adiós a todos) añadió. “Goodbye everybody”. Estas palabras finales fueron pronunciadas a la 13:34 horas locales.

