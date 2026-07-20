X bloquea cuenta del consulado británico en Jerusalén tras publicación crítica con Israel

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Jerusalén, 20 jul (EFE).- La red social X bloqueó este lunes la cuenta del consulado de Reino Unido en Jerusalén después de que ésta realizara una publicación donde criticaba la política israelí de detención administrativa, por la que miles de palestinos permanecen presos sin cargos ni juicio.

La cuenta había compartido una declaración conjunta emitida por misiones diplomáticas, incluidas las del Reino Unido, España, Francia, Noruega, Irlanda, la UE, Canadá y otros países europeos, donde se alertaba sobre la situación de estos reos.

«Más de 9.000 palestinos están detenidos en prisiones israelíes, incluidos miles detenidos sin cargos ni juicio. Las organizaciones de derechos humanos describen las condiciones carcelarias para los palestinos como graves y potencialmente mortales, citando alimentación inadecuada, negación de atención médica y abusos sistemáticos», detallaba el hilo en X que ya no está disponible.

Sin embargo, las cuentas en X de otras misiones diplomáticas que firmaron y publicaron la misma declaración permanecieron accesibles en la plataforma.

De los más de 9.000 palestinos detenidos, más del 80 % se encuentran sin juicio: 3.314 no han sido condenados por ningún delito y otros 3.244 están detención administrativa, según datos de la ONG israelí Gisha.

Además, el comunicado también hacía hincapié en la suspensión total del derecho a visitas familiares de presos palestinos mientras permanecen detenidos en territorio israelí, así como la exigencia a Israel para que «cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del derecho internacional».

Se pedía también juicios justos, representación legal garantizada y el restablecimiento del acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los centros penitenciarios para verificar el respeto a los derechos de los presos.

La cuenta del consulado británico quedó inactiva poco después de que estas publicaciones se hicieran públicas.

También se mencionaba la situación del médico gazatí preso Husam Abu Safiya, del que recientemente se reportó que recibió golpes por parte de los guardias penitenciarios, tras la visita que le hizo a principios de mes su propio abogado, según informó el letrado.

Tanto Abu Safiya como otros 13 médicos gazatíes permanecen encarcelados sin cargos ni una fecha de juicio bajo la etiqueta de presos de ‘seguridad’, la mayoría residentes de Cisjordania y Gaza. EFE

gac/cg