Xhaka: «Admiro la mentalidad de las selecciones sudamericanas»

Compartir

2 minutos

Kansas City (EE.UU.), 10 jul (EFE).- El capitán de la selección suiza, Granit Xhaka, dijo este viernes que admira la mentalidad de las selecciones sudamericanas, y que Argentina, su rival mañana en los cuartos de final del Mundial, es un buen ejemplo «por el hambre de ganar que tiene».

«Soy un gran fan de los equipos latinos por la mentalidad que tienen. Lo dan todo hasta en los entrenamientos y eso es lo que tenemos que tener nosotros mañana, hay que tener hambre de ganar partidos y Argentina es un buen ejemplo de eso», afirmó en la conferencia de prensa oficial previa al partido que se disputará en el Arrowhead de Kansas City.

Xhaka, junto a Ricardo Rodríguez son los únicos jugadores del actual plantel suizo que se enfrentaron a Argentina en el Mundial de Brasil 2014, cuando la Albiceleste se impuso en la prórroga gracias a un gol de Ángel di María, pero el capitán suizo no quiere hablar de revancha.

«En 2014 jugué mi primera Copa del Mundo y el partido contra Argentina no fue el momento más agradable, Jugamos bastante bien, pero encajamos el gol en el minuto 118. Deberíamos haber marcado nosotros y esta vez creo que vamos a ganar. Esta es una nueva generación y el fútbol suizo ha mejorado muchísimo», aseveró el centrocampista, que aseguró que no hablan de «venganza», porque se tratan de «equipos muy diferentes».

«Mañana, tenemos que rendir al nivel más alto y lo importante es tener la mentalidad adecuada para el partido. Poca gente está hablando de las virtudes de Suiza, pero todos jugamos en ligas de primer nivel y lo vamos a demostrar», agregó.

«Es un privilegio jugar aquí. Es uno de los mejores momentos de mi carrera. Después de 72 años, que Suiza juegue unos cuartos y contra los campeones del mundo, me llena de orgullo. Pero no estamos aquí solo para estar en la cancha. Vamos a dar lo mejor de nosotros», recalcó Xhaka, que también elogió a Ricardo Rodríguez, el jugador del Betis, de ascendencia chilena, con el que ha compartido todo el trayecto en la selección desde 2014.

Elogios a Ricardo Rodríguez

«No ha cambiado. Es un jugador tranquilo que responde muy bien sobre la cancha. Hemos jugado juntos desde 2014, muchos partidos juntos y todos los días rinde al mismo nivel. Por eso, es muy importante para el equipo. Juntos hemos hecho historia», afirmó. EFE

og/car