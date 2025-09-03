Xi, Putin y Kim llegan juntos a la plaza de Tiananmen antes del desfile militar

1 minuto

Pekín, 3 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping; el ruso, Vladímir Putin; y el líder norcoreano, Kim Jong-un, llegaron juntos este miércoles a la tribuna de honor instalada en la plaza de Tiananmen de Pekín, poco antes del inicio del desfile militar con el que China conmemora el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

La presencia de Putin y Kim, dos de los líderes más herméticos del planeta, convierte a ambos en los invitados estrella de un acto en el que Pekín exhibirá durante unos 70 minutos el poderío del Ejército Popular de Liberación ante la mirada de cerca de una treintena de mandatarios extranjeros. EFE

