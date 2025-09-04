Xi a Kim: China mantendrá lazos con Corea del Norte pese a cambios en la coyuntura global
Pekín/Shanghái, 4 sep (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, aseguró hoy durante una reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, que su país «mantendrá, consolidará y desarrollará» sus lazos con Corea del Norte y que esta postura «no variará por mucho que cambie la coyuntura internacional».
Ambos mandatarios se reunieron hoy en Pekín, donde Kim había viajado esta semana para asistir al desfile militar de este miércoles en conmemoración de 80º aniversario del final de la II Guerra Mundial en el Pacífico, en lo que supuso su debut en un encuentro multilateral de líderes.
Según el resumen del encuentro divulgado por la agencia oficial de noticias Xinhua, Xi subrayó que China y Corea del Norte son «buenos vecinos, buenos amigos y buenos camaradas» que disfrutan de una «amistad tradicional» a la que el Gobierno chino «concede una gran importancia».
El presidente chino mostró su disposición a «reforzar la coordinación con Corea del Norte para hacer todo lo posible para mantener la paz y la estabilidad en la península coreana» y también llamó a elevar la «coordinación estratégica» en asuntos regionales e internacionales «para proteger los intereses comunes». EFE
vec/psh
(vídeo)