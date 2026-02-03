Xi aboga por un mundo multipolar «ordenado» al recibir al uruguayo Orsi en Pekín

El presidente chino, Xi Jinping, abogó este martes por un «mundo multipolar equitativo y ordenado» frente al «acoso unilateral», durante una reunión en Pekín con su par uruguayo, Yamandú Orsi, quien advirtió de un escenario global «desafiante».

Orsi sigue los pasos de una serie de dirigentes occidentales que han visitado China en los últimos meses con el fin de reforzar los lazos con la segunda economía mundial para protegerse de las impredecibles políticas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump.

«La situación internacional está plagada de turbulencias entrelazadas y el acoso unilateral se está intensificando», dijo Xi en aparente alusión a Washington durante el encuentro con Orsi en el Gran Salón del Pueblo, según la cadena estatal CCTV.

China «está dispuesta a fortalecer la solidaridad y la cooperación con Uruguay en el Sur Global, promover conjuntamente un mundo multipolar equitativo y ordenado y una globalización económica inclusiva», afirmó.

Pekín, añadió el mandatario del gigante asiático, «apoya a los países de América Latina y el Caribe en la salvaguarda de su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo».

China fue uno de los países que se opuso rotundamente a la operación militar estadounidense que llevó al derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, un cercano aliado de Pekín ahora detenido en Nueva York acusado de narcotráfico.

Durante la reunión en Pekín, Orsi advirtió de los riesgos que plantea el «desafiante escenario internacional y regional».

Ambos líderes firmaron además acuerdos en materia de ciencia, tecnología, cooperación medioambiental y otras áreas.

China es el principal socio comercial de Uruguay, su mayor destino de exportación y un comprador clave de productos agrícolas como la soja y la carne de res.

Pekín y Montevideo «buscarán aumentar y diversificar su comercio bilateral», afirmó Orsi durante la reunión, y añadió que ambos países apoyan un «sistema de comercio internacional basado en normas».

Xi precisó que ambas partes explorarán la cooperación en campos emergentes como la tecnología verde, la economía digital y la inteligencia artificial.

Uruguay forma parte del bloque comercial suramericano Mercosur, junto con Brasil, Argentina y Paraguay, lo que limita su capacidad para alcanzar acuerdos comerciales unilaterales con Pekín.

Montevideo ha expresado anteriormente su interés en un acuerdo comercial independiente con China, lo que ha suscitado la oposición de los demás miembros.

El Mercosur firmó el mes pasado un tratado con la Unión Europea, que ha tardado dos décadas en elaborarse y que elimina los aranceles sobre más del 90% del comercio bilateral.

Orsi también se reunirá este martes con el primer ministro chino, Li Qiang, y con Zhao Leji, el tercer funcionario chino más importante, antes de viajar a la pujante ciudad de Shanghái.

