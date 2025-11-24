Xi aborda la cuestión de Taiwán en una conversación telefónica con Trump

El presidente chino, Xi Jinping, abordó la cuestión de Taiwán en una conversación telefónica con Donald Trump, y afirmó que sus reivindicaciones sobre la isla constituyen «una parte importante del orden internacional de la posguerra», informó este lunes la agencia estatal Xinhua.

China reclama a Taiwán como parte de su territorio y no descarta una invasión de la isla, a la que somete a una fuerte presión militar, económica y diplomática.

Xi expresó a Trump durante la llamada que ambos países deben «mantener el impulso» actual de sus relaciones, tras el encuentro de los dos dirigentes en Corea del Sur a finales de octubre, reportó Xinhua.

El mandatario chino también subrayó que la reincorporación de Taiwán a China «es una parte importante del orden internacional de la posguerra», de acuerdo a la agencia de noticias china.

En un comunicado posterior, Trump destacó la fortaleza del vínculo entre ambos países, pero no hizo mención al tema de Taiwán.

Estados Unidos no reconoce las aspiraciones de Taiwán a constituirse como un Estado, pero es el principal socio de la isla y su mayor proveedor de armas.

La declaración de Trump confirmó que visitará China en abril y que Xi irá a Washington más tarde en 2026.

El encuentro de Trump con Xi el mes pasado fue seguido muy de cerca por todo el mundo, en plena guerra comercial entre las dos principales economías del planeta.

Desde aquel encuentro, «las relaciones sino-estadounidenses se han mantenido globalmente estables y han seguido mejorando», añadió Xi, según Xinhua.

