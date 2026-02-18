Xi afirma que cooperación entre China y EEUU «no cambiará» pese a evolución de la relación

Pekín, 18 feb (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que el deseo de los pueblos de China y Estados Unidos de mantener intercambios y cooperación «no cambiará», independientemente de cómo evolucione la relación bilateral, en un mensaje difundido este miércoles por medios oficiales.

El mandatario realizó estas declaraciones en una carta de respuesta enviada a amigos del estado estadounidense de Iowa con motivo del Año Nuevo lunar, en la que subrayó que «la esperanza» de los vínculos entre ambas potencias «está en los pueblos», que su «fundamento» reside en las sociedades y que su «futuro depende de la juventud», según recogió la agencia oficial Xinhua.

Xi recordó en la misiva su visita a Iowa hace 41 años, cuando encabezó una delegación de la provincia china de Hebei para conocer la producción agrícola del estado, y señaló que la acogida que recibió entonces dejó en él «recuerdos maravillosos» que permanecen «frescos» hasta la actualidad.

Asimismo, expresó su deseo de que sus interlocutores continúen promoviendo la amistad entre ambos pueblos y animen a más jóvenes estadounidenses a convertirse en «herederos» de esa relación y en impulsores de la paz y la buena voluntad.

El intercambio se produce en un momento de contactos diplomáticos recientes entre ambas potencias y tras la prórroga de la tregua comercial acordada en octubre de 2025, en un contexto de tensiones persistentes en torno a comercio, tecnología y Taiwán.

A comienzos de febrero, Xi mantuvo además una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron cuestiones de seguridad y la situación en torno a la isla, mientras Washington ha avanzado una posible visita del mandatario republicano a China en los próximos meses que aún no ha sido confirmada oficialmente por Pekín. EFE

