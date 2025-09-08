The Swiss voice in the world since 1935

Xi afirma que los BRICS deben hacer oír la voz del Sur Global y oponerse al proteccionismo

Pekín, 8 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, aseguró hoy en su intervención en la cumbre virtual del grupo BRICS que el bloque debe «hacer oír la voz del Sur Global», oponerse a «toda forma de proteccionismo» y trabajar en conjunto para «ser más resilientes» y poder hacer frente a «desafíos externos».

«Las guerras comerciales se están acelerando y el grupo BRICS debe mantenerse fuerte a la hora de defender el multilateralismo. Necesitamos más democracia en las relaciones internacionales y hacer oír la voz del sur global», dijo el presidente chino al comienzo de esta cita extraordinaria, convocada por el presidente brasileño, Luiz Ignácio Lula da Silva.

Según Xi, el grupo debe demostrar «solidaridad» y «cooperación en pro del desarrollo común» para «hacer frente a los desafíos exteriores». EFE

jco/rf

