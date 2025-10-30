Xi agradece a Trump su contribución al «alto el fuego en Gaza» y otros conflictos

Busan (Corea del Sur), 30 oct (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, agradeció este jueves a su par de EE.UU., Donald Trump, su contribución al «alto el fuego en Gaza» y a la resolución del conflicto entre Tailandia y Camboya, al inicio de su encuentro en Busan, Corea del Sur.

«Presidente, a usted le importa mucho la paz mundial. Agradezo su contribución al alto el fuego en Gaza, y entre Tailandia y Camboya», dijo Xi frente a Trump al comienzo de su reunión.

El cara a cara entre Trump y Xi, el primero desde que el republicano regresó al poder, comenzó pasadas las 11:00 hora local (2:00 GMT) en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan.

«China ha estado también ayudando a promover conversaciones de paz para resolver otras crisis», añadió Xi, quien dijo que las potencias «pueden compartir la responsabilidad y trabajar juntas para lograr más», ante las expectativas que Trump le pida durante el encuentro que presione a su socio Moscú para acabar con el conflicto en Ucrania.

Xi se refirió a la firma promovida por Trump de una declaración de paz entre Tailandia y Camboya, que se enfrentaron en julio en una zona fronteriza disputada, y que volvieron a escenificar su reconciliación junto al presidente de EE.UU. durante la participación de este el domingo en una cumbre en Kuala Lumpur.

«China también ha estado ayudando a que Tailandia y Camboya solucionen sus disputas territoriales (…) así como otros conflictos», dijo Xi.

«El mundo se enfrenta hoy a muchos problemas. China y Estados Unidos pueden trabajar juntos, asumiendo nuestra responsabilidad como grandes potencias, para lograr grandes cosas para nuestros países y el mundo», añadió el presidente chino. EFE

