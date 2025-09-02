The Swiss voice in the world since 1935

Xi asegura a Putin que quiere «fortalecer los intercambios» y mejorar su coordinación

Pekín, 2 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, aseguró este martes a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que está dispuesto a «fortalecer los intercambios» y a mejorar la coordinación con Moscú «en asuntos relacionados con los intereses fundamentales de ambas partes».

«Las relaciones entre China y Rusia han resistido una situación internacional cambiante y han dado ejemplo de lo que deben ser las relaciones entre potencias. Se han caracterizado por una buena vecindad duradera, una coordinación estratégica integral y una cooperación mutuamente beneficiosa», señaló Xi en la reunión, mantenida en Pekín, recoge la cadena estatal china CCTV.

El mandatario chino agregó que espera «promover un mayor desarrollo de las relaciones» y que los dos países deben «impulsar una mayor integración de sus intereses y hacer todo lo posible por consolidar y mantener la cooperación». EFE

