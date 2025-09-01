The Swiss voice in the world since 1935

Xi defiende «globalización inclusiva» y el sistema multilateral de comercio bajo la OMC

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tianjin (China), 1 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, instó este lunes a la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) a defender «una globalización inclusiva» y «el sistema multilateral de comercio» con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como «eje central», tras la guerra comercial desatada por Estados Unidos.

Xi sostuvo este lunes que el bloque debe «abogar por un orden mundial equitativo y ordenado» y un sistema de gobernanza global «más justo y razonable» durante la 25ª cumbre de líderes de países miembros de la OCS, que tiene lugar entre este domingo y este lunes en la ciudad nororiental china de Tianjin.

El mandatario chino recomendó que el grupo «se oponga a la mentalidad de la Guerra Fría, la confrontación entre bandos y la intimidación», ante mandatarios como el ruso, Vladímir Putin, el indio, Narendra Modi o el iraní, Masud Pezeshkian, en un momento en que varios de los asistentes mantienen diversas disputas con Trump. EFE

