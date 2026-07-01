Xi define la «reunificación» con Taiwán como la «tarea histórica» del Partido Comunista

Compartir

1 minuto

Pekín, 1 jul (EFE).- El presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh), Xi Jinping, afirmó este miércoles que «resolver la cuestión de Taiwán» y lograr la «reunificación» de China es una «tarea histórica» del partido, durante su discurso por el 105.º aniversario de la formación en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

Xi pidió profundizar los intercambios y la integración entre ambos lados del estrecho y prometió combatir de forma «firme» a las «fuerzas separatistas» favorables a la «independencia de Taiwán» y la «injerencia exterior», en referencia velada a Estados Unidos.

Taiwán, un territorio autogobernado desde 1949, es uno de los principales focos de tensión entre Pekín y Washington, mientras China reclama la soberanía sobre la isla y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr lo que describe como «reunificación». EFE

aa/jacb/rrt

(foto) (vídeo)