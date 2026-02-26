Xi destituye al ministro chino de Gestión de Emergencias investigado por corrupción

Pekín, 26 feb (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, destituyó este jueves al ministro de Gestión de Emergencias, Wang Xiangxi, semanas después de que las autoridades abrieran contra él una investigación por presuntas «graves violaciones de la disciplina y de la ley», fórmula habitual empleada en China para referirse a casos de corrupción.

Según informó la cadena estatal CCTV, Xi rubricó la orden en cumplimiento de la decisión adoptada este mismo jueves por el Comité Permanente de la XIV Asamblea Popular Nacional (APN), el máximo órgano legislativo del país.

La destitución se produce después de que el pasado 31 de enero la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI, el poderoso órgano anticorrupción del Partido Comunista de China) y la Comisión Nacional de Supervisión, agencia equivalente dentro del aparato estatal, anunciaran la apertura de una investigación disciplinaria y de supervisión contra Wang, sin detallar los hechos concretos que se le imputan. EFE

