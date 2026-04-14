Xi dice a Sánchez estar ambos «del lado correcto de la historia» ante la «ley de la selva»

1 minuto

Pekín, 14 abr (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, afirmó este martes ante el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que sus dos países defienden el derecho internacional, que dijo que ha sido «gravemente socavado», y están «en el lado correcto de la historia» frente a la «ley de la selva».

Xi resaltó la posición coincidente de España, en alusión a conflictos como el de Irán, al inicio de la reunión que ambos mantuvieron en el Gran Palacio del Pueblo con motivo de la visita oficial del jefe del Ejecutivo español a China.

El presidente chino insistió en que España y su país tienen principios, abogan por la justicia y por rechazar el retorno del mundo «a la ley de la selva». EFE

BB/rfg

(Foto)(Vídeo)(Audio)