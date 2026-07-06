Xi felicitó a Trump por el 250.º aniversario de la fundación de EE. UU.

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Pekín, 6 jul (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, felicitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, celebrada el pasado 4 de julio, en un gesto protocolario entre las dos mayores potencias en medio de su pugna estratégica.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning afirmó este lunes en rueda de prensa que Xi envió el mensaje de felicitación «en nombre del Gobierno y del pueblo chinos», sin dar más detalles al respecto.

El aniversario se produce tras la visita de Estado que Trump realizó a China en mayo, la primera de un presidente estadounidense al país asiático en casi una década.

Desde entonces, los dos países han anunciado mecanismos de diálogo en comercio e inversiones, compromisos en agricultura y aviación y contactos militares, en un intento de mantener abiertos canales de comunicación tras años de tensiones.

Sin embargo, la relación continúa atravesada por fricciones en torno a aranceles, controles tecnológicos, tierras raras, Taiwán, seguridad regional y restricciones estadounidenses contra empresas chinas. EFE

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