Xi felicita a Hassan por su investidura como líder tanzana tras unos polémicos comicios

Pekín, 6 nov (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, felicitó este jueves a su homóloga tanzana, Samia Suluhu Hassan, por su investidura como jefa de Estado de Tanzania, tras unos polémicos comicios que no cumplieron estándares democráticos, según la Unión Africana.

En su mensaje, Xi subrayó la «profunda amistad tradicional» entre ambos países y el «alto nivel de desarrollo» alcanzado en sus relaciones en los últimos años.

«China y Tanzania se han apoyado mutuamente en cuestiones que afectan a sus intereses fundamentales y principales preocupaciones, y han logrado fructíferos resultados en la cooperación práctica en diversos campos», señaló el mandatario, según la agencia oficial Xinhua.

El líder chino afirmó además que otorga «gran importancia» al desarrollo de los lazos bilaterales y expresó su disposición a trabajar con Hassan para «implementar los resultados» de la Cumbre de Pekín del Foro de Cooperación China-África (FOCAC) y «elevar la asociación estratégica integral» entre ambos países a «nuevos niveles».

Hassan juró el cargo el lunes en la base militar de Chamwino, en la capital administrativa, Dodoma, tras ser declarada vencedora de las elecciones generales del 29 de octubre con un 97,66 % de los votos.

Esta fue la primera prueba en las urnas de la presidenta, que accedió a la Jefatura del Estado en 2021 por la repentina muerte de su predecesor inmediato, John Magufuli, de quien era vicepresidenta.

El proceso electoral estuvo marcado por denuncias de fraude y represión, con al menos 150 muertos en las protestas que estallaron durante la jornada electoral y los días posteriores en ciudades como Dar es Salam, declararon fuentes sanitarias locales a EFE.

La oposición elevó esa cifra a cerca de un millar, aunque no existen datos verificados.

China y Tanzania mantienen una estrecha relación que se remonta a los años setenta, cuando Pekín financió y construyó parcialmente el ferrocarril Tazara, que une Tanzania y Zambia y que figura como uno de los mayores proyectos de cooperación entre China y el continente africano. EFE

