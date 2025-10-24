Xi felicita al presidente electo de Bolivia y aboga por intensificar las relaciones

Pekín, 24 oct (EFE).- El mandatario chino, Xi Jinping, mandó este viernes un mensaje de felicitación al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, a quien mostró su disposición a elevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.

China y Bolivia son «dos buenos amigos y socios» que «se han comprendido y apoyado mutuamente en cuestiones relativas a sus principales intereses» y han alcanzado «resultados fructíferos en la cooperación práctica en varios campos», señala la misiva difundida por los medios estatales chinos.

Xi afirma también que otorga «gran importancia al desarrollo» de las relaciones con Bolivia y asegura que está dispuesto a trabajar con Paz para «conducir la asociación estratégica bilateral a un nuevo nivel».

La felicitación del líder chino sigue a la ya transmitida a principios de semana por el Ministerio de Exteriores del país asiático.

Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó el pasado domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 54,6 % de los votos, frente al exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), poniendo fin a más de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Diversos líderes y organismos internacionales, entre ellos la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, felicitaron a Paz y destacaron la normalidad del proceso electoral, que culminará con la toma de posesión del nuevo gobernante el próximo 8 de noviembre. EFE

