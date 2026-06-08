Xi insta a reforzar los intercambios diplomáticos y militares en su cumbre con Kim Jong-un

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Seúl, 8 jun (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, planteó este lunes a su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, reforzar los intercambios entre ambos países en diplomacia, aplicación de la ley y asuntos militares durante su reunión en Pionyang, según informó la agencia estatal china Xinhua, que no menciona la desnuclearización del Norte.

«El partido y el Gobierno de China no cambiarán su firme postura de conceder gran importancia a la amistad tradicional con Corea del Norte, su firme apoyo al liderazgo de Kim Jong-un en la causa socialista norcoreana, ni su firme determinación de salvaguardar los intereses comunes de ambas partes y un entorno estratégico favorable», dijo Xi en declaraciones recogidas por la agencia china.

El mandatario chino presentó cuatro propuestas para desarrollar las relaciones bilaterales, empezando por mantener los intercambios de alto nivel y consolidar la confianza política, con un refuerzo de los contactos en diplomacia, aplicación de la ley y asuntos militares, así como de los vínculos entre los partidos gobernantes.

Xi también abogó por elevar la cooperación en áreas como comercio, agricultura, construcción, ciencia y tecnología, atención médica y salud, e hizo un llamamiento a aprovechar la reapertura plena de los pasos fronterizos y la reanudación de vuelos civiles y trenes internacionales de pasajeros.

En tercer lugar, pidió estrechar los lazos entre los pueblos mediante cooperación en educación, cultura, deportes y otros ámbitos.

Como cuarto eje, Xi defendió enriquecer la coordinación estratégica bajo el principio de «equidad y justicia», con el que Pekín busca promover una gobernanza internacional «más justa y equitativa».

Kim, por su parte, consideró que el hecho de que Xi eligiera Pionyang para su primer viaje al extranjero este año refleja la importancia que concede a la relación bilateral y supone un «enorme estímulo» para Corea del Norte, según Xinhua.

El líder norcoreano agregó que, desde su reunión con Xi en Pekín en septiembre de 2025, los vínculos bilaterales se han desarrollado de forma activa en todos los ámbitos y han producido beneficios tangibles para los pueblos de ambos países.

La información de Xinhua sobre la reunión no mencionó la desnuclearización de Corea del Norte, pese a que la Casa Blanca aseguró tras la reciente cumbre entre Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump, que ambos compartían ese objetivo.

El encuentro entre Kim y Xi se celebró durante la primera visita de este último a Corea del Norte en siete años, un viaje de Estado de dos días visto como un intento de Pekín de reafirmar su influencia sobre Pionyang.

Xi busca así reactivar una relación que, pese a su alianza histórica, ha atravesado etapas de enfriamiento en la última década por los ensayos nucleares norcoreanos y por el estrechamiento de los vínculos de China con Corea del Sur, y de Corea del Norte con Rusia. EFE

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