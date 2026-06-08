Xi insta a reforzar los intercambios diplomáticos y militares en su cumbre con Kim Jong-un

4 minutos

(Actualiza con comentarios adicionales de Kim y contexto)

Seúl, 8 jun (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, planteó este lunes en Pionyang a su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, reforzar los intercambios entre ambos países en diplomacia, aplicación de la ley y asuntos militares, según informó la agencia estatal de noticias china Xinhua, que no menciona la desnuclearización del Norte.

«El partido y el Gobierno de China no cambiarán su firme postura de conceder gran importancia a la amistad tradicional con Corea del Norte, su firme apoyo al liderazgo de Kim Jong-un en la causa socialista norcoreana, ni su firme determinación de salvaguardar los intereses comunes de ambas partes y un entorno estratégico favorable», dijo Xi en declaraciones recogidas por la agencia china.

Cuatro propuestas de Xi

El mandatario chino presentó cuatro propuestas para desarrollar las relaciones bilaterales, empezando por mantener los intercambios de alto nivel, con un refuerzo de los contactos en diplomacia, aplicación de la ley y asuntos militares para ganar «sabiduría y fuerza» para la mejora de lazos, según Xinhua.

Xi también abogó por elevar la cooperación en áreas como comercio, agricultura, construcción, ciencia y tecnología, atención médica y salud, e hizo un llamamiento a aprovechar la reapertura plena de los pasos fronterizos, y la reciente reanudación de vuelos civiles y trenes internacionales de pasajeros que conectan a ambas naciones.

En tercer lugar, pidió estrechar los lazos entre los pueblos mediante cooperación en educación, cultura, deportes y otros ámbitos.

Como cuarto eje, Xi defendió enriquecer la coordinación estratégica bajo el principio de «equidad y justicia», con el que Pekín busca promover una gobernanza internacional «más justa y equitativa».

Apoyo pleno de Kim

Kim, por su parte, consideró que el hecho de que Xi eligiera Pionyang para su primer viaje al extranjero este año refleja la importancia que concede a la relación bilateral y supone un «enorme estímulo» para Corea del Norte, según Xinhua.

El líder norcoreano agregó que, desde su reunión con Xi en Pekín en septiembre del año pasado, los vínculos bilaterales se han desarrollado de forma activa en todos los ámbitos y han generado beneficios tangibles para los pueblos de ambos países.

Kim afirmó que los organismos norcoreanos trabajarán con sus homólogos chinos para aplicar los consensos alcanzados por ambos líderes y promover nuevos avances en los intercambios y la cooperación en comercio, infraestructura, ciencia y tecnología.

El mandatario norcoreano dijo que, en momentos en que la comunidad internacional ha experimentado «cambios sin precedentes en los últimos años», Corea del Norte se adherirá de forma constante al principio de ‘una sola China’, el cual considera que Taiwán es parte inalienable del gigante asiático.

También afirmó que apoyará firmemente las políticas y posiciones de China en la salvaguarda de sus intereses fundamentales, según Xinhua.

Sin mención a la desnuclearización

La información de Xinhua sobre la reunión no mencionó la desnuclearización de Corea del Norte, pese a que la Casa Blanca aseguró tras la reciente cumbre entre Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump, que ambos compartían ese objetivo.

Tampoco aborda de forma específica las tensiones intercoreanas, limitándose a fórmulas generales sobre la defensa de la soberanía y la seguridad de ambos países y la preservación de la paz y el desarrollo regionales.

El encuentro entre Kim y Xi se celebró durante la primera visita de este último a Corea del Norte en siete años, un viaje de Estado de dos días visto como un intento de Pekín de reafirmar su influencia sobre Pionyang.

Xi busca así reactivar una relación que, pese a su alianza histórica, ha atravesado etapas de enfriamiento en la última década por los ensayos nucleares norcoreanos y por el estrechamiento de los vínculos de China con Corea del Sur, y de Corea del Norte con Rusia.

Pekín es el principal respaldo político y económico de Pionyang, con el que comparte más de 1.400 kilómetros de frontera y mantiene un papel central en sus intercambios comerciales y en el suministro de alimentos y energía, pese a las restricciones impuestas por las sanciones internacionales vinculadas al programa nuclear norcoreano. EFE

rvb/pagb/cg

(foto)(vídeo)